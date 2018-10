Casablanca: enquête ouverte sur une vidéo comportant menaces et insultes à l'encontre de policiers

Une enquête judiciaire a été ouverte suite à la publication sur internet d'une séquence vidéo montrant un individu à bord d'une voiture proférant des insultes et des injures à l'encontre d'éléments de le police du district de sûreté de Mediouna (Casablanca) et menaçant de commettre des délits et des crimes contre les personnes et des fonctionnaires publics, indique, mardi, un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

"Pour éclairer l'opinion publique, la DGSN souligne que les membres de la brigade de la police judiciaire du district de sûreté de Médiouna, relevant de la préfecture de police de Casablanca, avaient mené la semaine dernière des recherches et des investigations sur le terrain pour interpeller le frère de l'individu qui apparaît dans la vidéo, objet d'un mandat d'arrêt au niveau national pour tentative de meurtre et plusieurs autres délits et crimes, dont détournement d'un mineur et attentat à la pudeur", précise le communiqué.

Suite à cette intervention, poursuit la DGSN, l'individu a publié la séquence vidéo comportant des insultes flagrantes à l'encontre des policiers et des menaces de commettre des crimes et délits, ce qui a amené à ouvrir une enquête judiciaire au sujet de ces accusations et les menaces proférées par l'intéressé.

Tout en faisant la lumière sur les circonstances de publication de cette vidéo, objet d'une enquête judiciaire en cours, la DGSN affirme veiller à l'application de la loi à l'encontre de toute personne impliquée dans le recours à des accusations portant atteinte à l'intégrité morale de ses fonctionnaires ou influant sur leurs missions de lutte contre les crimes et l'arrestation des criminels, conclut la même source.