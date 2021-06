La décision gouvernementale d’alléger les mesures restrictives tout en respectant le protocole sanitaire a permis la relance de plusieurs activités dont les opérations de rénovation de bâtiments, de biens immobiliers et de commerces, pour faire peau neuve et démarrer la période post-Covid.

Cette reprise progressive de l’activité a succédé à une période exceptionnelle de stagnation imposée par la crise sanitaire qui a freiné les déplacements de personnes et la circulation des marchandises, particulièrement les matériaux de construction et les équipements électroménagers.

Cette reprise a également encouragé des commerçants et les professionnels du secteur des services dans la métropole à rénover, même en partie, leurs commerces et bureaux en vue de recevoir leur clients dans un cadre plus agréable et préparer la période post-Covid.

Dans la même optique, des femmes au foyer, ont, elles aussi, adopté le même procédé pour rénover leur maison, tout en s’inspirant des dernières tendances dans le domaine de la rénovation des cuisines et des salles de bain.

Dans une déclaration à la MAP, A.A, propriétaire d’une droguerie au Boulevard Ghandi a mis l’accent sur la pénurie de plusieurs produits. Il a dans ce sens noté que l’offre ne répond pas aux différentes demandes, sans omettre que le coût du matériel a connu une hausse due essentiellement à l’augmentation des frais de transport et de dédouanement.

Pour sa part, H.H, designer de cuisines modernes, a indiqué dans une déclaration similaire que l’engouement pour les opérations de rénovation et de réparation a augmenté de manière progressive. Pour lui, cette augmentation est due à la période de confinement qui a obligé les familles à faire des économies consacrées par la suite au financement des travaux de rénovation.

Cette reprise progressive s’explique également par l’utilisation des réseaux sociaux pour mettre en avant des expériences personnelles en matière de rénovation de maisons et proposer des solutions innovantes pour un cadre de vie ou de travail agréable.