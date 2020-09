Casablanca: écoles fermées et instauration d’un couvre-feu nocturne, dès ce lundi 7 septembre midi

Un communiqué du gouvernement diffusé ce dimanche 6 septembre, annonce une série de mesures draconiennes en vue de freiner la propagation du coronavirus à Casablanca. Parmi elles, l’instauration d’un état d’urgence nocturne et le report de la rentrée scolaire.

Le détail de ces mesures qui entrent en vigueur demain lundi 7 septembre à 12h:

– Fermeture de toutes les entrées/sorties de la préfecture de Casablanca, les déplacements de et vers la métropole seront soumis à une autorisation spéciale délivrée par les autorités locales.

– Fermeture de toutes les écoles primaires, secondaires et supérieures et adoption de l’enseignement à distance.

– Couvre-feu de 22h à 05h du matin, seul le personnel de la sûreté et de la santé publique, ainsi que les employés des secteurs vitaux et sensibles, et les transporteurs de marchandises seront autorisés à se déplacer, à condition de présenter des justificatifs.

– Fermeture des marchés de proximité chaque jour à 15h, des cafés et commerces à 20h et des restaurants à 21h.

Ces mesures resteront en vigueur pendant 14 jours pendant lesquels la situation sanitaire sera suivie minutieusement et en continu.