Casablanca: disparition d’un policier, un corps calciné découvert près de Had Soualem

L’inquiétante disparition d’un policer à Casablanca fait actuellement l’objet d’une enquête. Un corps calciné a été retrouvé à l’intérieur d’un canal d’égout non loin du lieu de disparition.

La wilaya de la police judiciaire de la ville de Casablanca a ouvert une enquête judiciaire, ce jeudi 2 mars 2023, pour déterminer les circonstances de la disparition suspecte d’un policier appartenant à la brigade de la circulation dans la zone d’Errahma à Casablanca, indique un communiqué de la DGSN.

Les premiers éléments de l’enquête privilégient la thèse de l’enlèvement. Le policier n’a plus donné signe de vie depuis mercredi. Il devait avoir terminé sa journée de travail. Sa caméra embarquée et ses lunettes, retrouvées par les enquêteurs, comportaient des traces de sang.

Lire aussi. Fès: un policier tire sur des ivrognes qui semaient la pagaille

Les opérations de ratissage, menées en coordination avec la gendarmerie royale, ont permis de retrouver un corps calciné à l’intérieur d’un canal d’égout près du Douar Khouadra, près de Had Soualem. Il se pourrait que ce soit celui de l’agent porté disparu, car ses menottes et son gilet ont été retrouvés non plus du corps.

Des experts scientifiques et techniques de la police s’emploient actuellement à vérifier l’identité de la victime, tandis que l’enquête se poursuit afin d’élucider les circonstances de cette mystérieuse disparition et d’identifier des potentiels suspects.