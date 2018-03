Casablanca: deux individus arrêtés pour vente de "stylos laser"

Les éléments du 4ème arrondissement de police de Casablanca-Anfa ont arrêté, lundi après-midi, deux individus, dont un repris de justice, pour leur implication présumée dans la possession et le trafic de marchandises de contrebande et d'équipements à même de porter atteinte à la sûreté et l'ordre publics.

Selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), les services de sûreté avaient repéré une annonce publicitaire sur le réseau social Facebook portant sur la vente d'équipements pouvant porter atteinte à la sûreté et la sécurité des citoyens.

La découverte de cette annonce a nécessité l'ouverture d'une enquête minutieuse ayant abouti à l'arrestation du principal suspect et à la découverte, en sa possession, de 71 "stylos laser" raccordés à des batteries et émettant des rayons lumineux, a précisé la DGSN.

Les perquisitions menées dans la maison du mis en cause, dans la zone d'Al Fida-Mers Sultan, a permis la saisie de 210 téléphones portables d'origine suspecte, 160 montres de poignet dotées d'une caméra numérique sophistiquée, 171 stylos disposant également d'une caméra intégrée, outre un appareil de localisation et de détection de métaux.

Le mise en cause et son complice, aux multiples antécédents judiciaires pour des affaires de vol, de coups et de blessures à l'aide de l'arme blanche, ont été déférés à la brigade de police judiciaire pour les besoins de l'enquête en vue de déterminer la provenance de ces équipements et appareils de contrebande, a conclu la même source.