Un brigadier de police travaillant au sein du district de sûreté de Ain Chock à Casablanca, a été contraint dans la soirée de mercredi 8 juin d’utiliser son arme de service lors d’une intervention.

Le policier devait interpeller un individu de 30 ans, ayant des antécédents judiciaires, qui se trouvait sous l’effet de stupéfiants et dans un état de forte impulsivité, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Le prévenu a mis en danger la sécurité des citoyens et des fonctionnaires de police et les a exposés à une menace sérieuse et dangereuse en incitant un chien d’une « race féroce » à les attaquer.

L’intervention de police a eu lieu dans le quartier Lamkanssa. L’individu mis en cause faisait l’objet d’une information judiciaire pour une affaire liée au trafic de comprimés psychotropes et à la vente de boissons alcoolisées sans autorisation.

Pour le neutraliser, le brigadier de police a été contraint de tirer une balle de sommation, pendant qu’un second policier a dû tirer sur le suspect au niveau des membres inférieurs, explique la DGSN.

Cette intervention a permis de neutraliser le danger. Le suspect a été placé sous surveillance médicale à l’hôpital dans l’attente de le soumettre à l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, afin d’élucider toutes les circonstances de cette affaire, conclut le même source.