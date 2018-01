Casablanca: démantèlement d’un important réseau de faussaires de billets de banque

Les suspects utilisaient un équipement sophistiqué pour répliquer des billets de banque. Valeur totale des faux billets saisis: 9,1 millions de dirhams.

Un réseau de faussaires professionnels de billets de banque a été démantelé à Casablanca, à l'issue d'une opération menée par les éléments de la DGSN, en collaboration avec la Trésorerie générale du royaume et Bank Al-Maghrib (BAM). Selon Al Massae dans son édition du 6 au 7 janvier, plus de 13 millions de faux billets de banque ont été retirés de la circulation en 2017, soit une hausse de 19 % par rapport aux saisies réalisées en 2016.

Selon BAM, citée par le confrère arabophone, la valeur totale des faux billets saisis s’élève à 9,1 millions de dirhams. Il est à noter que les billets les plus falsifiés sont ceux de 100 et 200 dirhams, représentant respectivement 57 % et 26 % du total des saisies.

Afin de ne pas attirer d’attention, les faussaires utilisaient leurs faux billets dans les différentes villes du royaume. Ils ont été déférés devant la Cour d’appel de Casablanca pour constitution de bande criminelle, falsification de billets bancaires et possession de matériel utilisé dans des opérations de falsifications.