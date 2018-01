Casablanca: un caïd et des agents de l'autorité incarcérés pour corruption

Un caïd et deux agents de l'autorité ont été arrêtés lundi dernier à Casablanca pour divers crimes, dont corruption et abus de pouvoir.

Selon le quotidien Assabah daté du mercredi 24 janvier, la police enquêtait sur cette affaire depuis quatre mois, suite à deux plaintes déposées par l'ancien procureur général Hassan Matar. Ce dernier accusait les mis en cause de corruption, d'abus de pouvoir, et de forages de puits illégaux.

Afin d'avoir le maximum de preuves possibles, les services de sécurité ont interpellé plusieurs individus, dont le directeur et les employés de l'agence bancaire dans laquelle le caïd avait ouvert un compte, ainsi que des patrons de hammams et de villas qui ont creusé des puits sans autorisation et corrompu le caïd.

Les accusés ont nié ces accusations, continue Assabah. Le caïd, en particulier, a s’est défendu en déclarant que les entrées importantes d'argent dans son compte bancaire provenaient des recettes d'une affaire familiale.