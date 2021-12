Casa Baia vient de lancer un appel d’offres pour sélectionner une entreprise qui devra étudier l’étendue de l’infestation de Casablanca par les espèces nuisibles, et proposer un plan d’action pour lutter contre ces dernières.

Une entreprise sera bientôt sélectionnée par appel d’offres pour établir un diagnostic et une analyse de la situation de salubrité des zones d’activités de lutte contre les nuisibles et les animaux errants, écrit L’Economiste dans son édition du jour. L’ouverture des plis est prévue le 7 janvier prochain.

Après diagnostic, l’entreprise devra élaborer un plan d’action pour lutter contre ces nuisibles (rats, oiseaux, rongeurs, insectes, chiens et chats errants…) au niveau des périmètres définis dans chaque arrondissement de la ville blanche. Il s’agit des 16 arrondissements répartis sur cinq zones d’activités: Hay Hassani, Aïn Chock, Maârif, Sidi Belyout, Anfa, Mers Sultan, Sidi Othman, Roches Noires, Aïn Sebaa, etc.

L’adjudicataire répertoriera le mode de vie des nuisibles par zone, leur répartition, leurs abris et lieux de reproduction, ainsi que les causes et leur multiplication. Des fiches descriptives pour chaque espèce seront élaborées avec tous ces éléments.

Concernant le plan d’action, il se basera dans un premier temps sur un benchmark avec deux ou trois cas internationaux, poursuit le quotidien. A la lumière des résultats, l’entreprise déterminera les objectifs de lutte pour chaque espèce à long terme (trois ans). Ce plan devra prendre en compte la réduction de l’usage de produits biocides tout en favorisant les solutions alternatives.

Avec un coût estimé à 390.000 DH, les deux missions -diagnostic et plan d’action » devront être exécutées dans un délai de quatre mois.

Parmi les nuisibles répertoriés, les pigeons occupent une part importante à Casablanca qui en compte des milliers. Hormis les nuisances sonores et olfactives, ils sont une source de dégradation pour les bâtiments historiques. Ces petits animaux envahissent les rebords de fenêtres, façades d’immeubles, paliers d’entrée, balcons, cours intérieures… Plusieurs solutions sont mises en place, comme en France l’introduction de faucons à Lyon, la capture au filet propulsé par ressort à Marseille à Strasbourg ou encore l’entrée en vigueur d’une amende pour les personnes qui les nourrissent.