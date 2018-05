Casablanca: arrestation d'un individu qui a attaqué un fidèle dans une mosquée

La brigade de la police judiciaire du district de police d'Ain Chok, relevant de la préfecture de police de Casablanca, a procédé, mercredi à l'aube, à l'arrestation d'un individu présentant des signes de troubles mentaux pour son implication présumée dans une affaire de coups et blessures à l'arme blanche.

Selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), le suspect avait agressé à l'aide d'un couteau de cuisine un fidèle à la mosquée "Al Hamd" à Casablanca" sans raison apparente ou motif logique, ajoutant que la victime, qui a été blessée au ventre, a été admise dans un centre hospitalier de la ville.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet afin d'élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et d'examiner l'état psychique et mental de l'auteur de cet acte, conclut-on.