Le Conseil de la ville de Casablanca aurait plus de 66 millions de dirhams d’arriérés à payer à la société qui était chargée de la gestion de l’ancienne décharge de Médiouna.

A peine installé, le nouveau bureau dirigeant du Conseil de la ville de Casablanca a découvert un règlement à l’amiable pour le paiement d’arriérés estimés à environ 66 millions de dirhams (6 milliards de centimes), rapporte Assabah dans son édition de ce mercredi 24 novembre.

Selon le quotidien arabophone, ce montant est dû à la société en charge de la gestion de l’ancienne décharge de Mediouana. Une « dette que l’équipe précédente n’a pas pu régler pour des raisons incompréhensibles ».

Les nouveaux responsables ont été surpris de trouver des courriers échangés entre la commune et la société en question, dans lesquels cette dernière réclame ses dus, directement après la rupture du contrat qui liait la commune et la société Ecomed (holding marocain créé par les deux sociétés américaines Global Environmental Sustainability et Edgeboro Intrenational).

Pour rappel, en 2018, cette dernière, spécialisée dans la gestion des déchets solides, avait été surprise par la résiliation de son contrat par le conseil de la ville de Casablanca et envisageait de recourir à un tribunal international pour arbitrer son litige qui durait déjà depuis une dizaine d’années. Ecomed réclamait au total 150 millions de dirhams d’indemnités.

Le journal souligne par ailleurs que la décharge s’est « progressivement transformée en bombe environnementale », constituant un « danger pour la vie des citoyens » qui habitent à proximité. Elle a été définitivement fermée, après l’ouverture d’une décharge controlée qui, selon L’Economiste, est opérationnelle depuis la semaine dernière.