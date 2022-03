Un père, cinq de ses enfants et un assistant ont été arrêtés par la police judiciaire à Casablanca, lors de cette opération menée en collaboration avec la DGST.

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Casablanca sont parvenus dans la soirée du 22 mars, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), à interpeller sept personnes soupçonnées de trafic de mâassel, entre autres.

L’opération a permis de saisir deux tonnes de ce tabac parfumé, utilisé dans les narguilés.

Les suspects, âgés entre 19 et 61 ans, sont un père, cinq de ses enfants et un assistant. Ils sont tous soupçonnés de possession et de trafic de mâassel, ainsi que de falsification de plaques d’immatriculation de voitures, indique la Direction générale de la sûreté nationale dans un communiqué diffusé mercredi.

Lire aussi: Khénifra: la gendarmerie saisit une demi-tonne de Chira

Ils ont été arrêtés dans le quartier Sadri à Casablanca, alors qu’ils étaient en flagrant délit de possession de trois voitures aux plaques d’immatriculation falsifiées, dont une qui était chargée des deux tonnes de cette substance de contrebande.

Une perquisition a également été menée dans le domicile de l’un des suspects. Plusieurs téléphones portables et une « somme d’argent soupçonnée d’être le produit de cette activité criminelle » ont été saisis, ajoute la DGSN.

Les suspects ont été placés en garde à vue et mis à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, en vue de clarifier toutes les circonstances de cette affaire et d’identifier d’autres éventuels complices.