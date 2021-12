Le Wali de la région Casablanca-Settat, Said Ahmiddouch, a publié un communiqué, vendredi, dans lequel il appelle les administrations et entreprises du secteur privé à adopter, dès que possible, le travail à distance.

Pour faire face à la propagation fulgurante du variant omicron, le wali de la région Casablanca-Settat, gouverneur de Casablanca-Anfa, « appelle toutes les administrations publiques, collectivité territoriales, entreprises du secteur privé au niveau de la région, à exhorter leur employés à travailler à distance, chaque fois que cela est possible », précise le communiqué.

« Les administrations publiques, les collectivités territoriales, les entreprises du secteur privés installées dans la région de Casablanca-Settat sont appelés à s’assurer de l’achèvement de la vaccination de leur personnel, à respecter les mesures préventives et les mesures sanitaires sur les lieux de travail et au sein des unités de production telles que les usines, et continuer à prendre les précautions nécessaires telles que l’utilisation de masques et la mise à disposition de moyens et matériels de stérilisation et distanciation physique », poursuit le communiqué.