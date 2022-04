Dans un communiqué, le ministère précise qu’il suit également la situation épidémiologique mondiale liée à la maladie dans le cadre du système de vigilance sanitaire au Centre national des opérations d’urgences de santé publique (CNOUSP), ainsi que toutes les recommandations émises à cet égard par l’OMS, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies et l’Agence britannique de sécurité sanitaire.

Jusqu’à présent, ajoute le ministère, le système national de la surveillance épidémiologique n’a enregistré aucun changement au niveau du nombre habituel de cas d’hépatite à l’échelle nationale, ni aucun cas similaire aux cas susmentionnés.

Le 5 avril, l’OMS a été informée de cas d’hépatite aiguë sévère d’étiologie inconnue chez des enfants de moins de 10 ans au Royaume-Uni. D’autres cas ont été ensuite recensés en Europe et en Amérique du Nord. Sur la base des informations et des données actuellement disponibles, l’OMS a appelé tous les pays à mener des enquêtes épidémiologiques approfondies et à recenser les cas suspects.