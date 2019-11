Cannabis: des drones pour surveiller les champs dans le nord

Une vaste opération de surveillance et de recensement des champs de cannabis dans les régions du nord a été lancée récemment. Des drones équipés de technologie de pointe survolent, en effet, les cieux de plusieurs villes pour accomplir cette mission.

Le quotidien arabophone explique que ces engins sont normalement utilisés dans plusieurs opérations de surveillance, mais survolent les cieux de Ketama pour la première fois afin de veiller sur l’or vert de la région.

Les autorités ont lancé plusieurs opérations de surveillance à l’aide de ces drones qui prennent des photos et enregistrent des vidéos de très bonne qualité, rapporte Al Ahdath. Et d’ajouter que cela permet aux forces de l’ordre de contrôler l’évolution et de recenser tous les champs du Cannabis.

Les villes de Chefchaouen, Larache, Ketema et les environs sont très connus pour la culture de cette plante. C’est le gagne pain d’un grand nombre d’habitants de la région. Le Cannabis est souvent exporté vers d’autres villes et à l’étranger.

Dans leur combat contre les barons du trafic de drogue, les autorités rencontraient beaucoup de difficulté auparavant lorsqu’elles voulaient surveiller et contrôler ces champs.

Cependant, les drones équipés de technologie de pointe font un sacré boulot et rendent la tache aisée pour les forces de l’ordre. Al Ahdath explique que les autorités comptent établir une carte précise de ces champs de Cannabis pour étendre leur contrôle sur toutes les régions, et atteindre les terres inaccessibles souvent utilisées par les trafiquants.