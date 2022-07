Le Maroc fait face à une hausse importante des températures. L’exposition aux fortes chaleurs présente un risque important pour la santé de tous, particulièrement pour celles des personnes les plus vulnérables. Voici donc quelques conseils et gestes à adopter lors de cette canicule.

Les météorologues du pays l’ont annoncé : la situation de chaleur actuelle que connait le royaume va encore perdurer dans le temps. Le record des températures affiché au mois de juillet 2021 est atteint par la vague actuelle oscillant les 45°C et 48°C. Mais, au-delà de ces périodes, la tendance est à la hausse. Dans les villes les plus touchées, les températures ont dépassé la moyenne mensuelle de 5 à 12 degrés. Et il va falloir apprendre à vivre avec.

Force est de constater qu’il n’est pas toujours évident de supporter cette forte chaleur. Un sentiment de ralentissement, de lenteur, de lourdeur, touche la plupart des gens en été, notamment les personnes fragiles, dites à risque. Des sensations qui sont en train de s’accroître puisque depuis peu, les températures augmentent de manière historique. Les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies chroniques figurent parmi les personnes ciblées.

Effets de la chaleur sur le corps

Alors que le Maroc traverse, dans le sillage de l’Europe, son pic de chaleur de l’année, les médecins exhortent de plus en plus les citoyens à prendre les précautions nécessaires face à la hausse des températures. Car la chaleur affecte la capacité du corps de régler sa température et les expositions prolongées à la chaleur peuvent surmener l’organisme. Elles peuvent mener à la déshydratation, aux coups de chaleur tels que l’insolation, ainsi qu’à d’autres malaises graves pouvant aller jusqu’à la mort.

Le corps humain a une température interne d’environ 37°C, et n’apprécie pas particulièrement lorsque la température extérieure excède cette valeur. Un degré seulement en plus ou en moins peut avoir des répercussions néfastes sur la biochimie du corps. La chaleur est à donc l’origine de plusieurs maux, à commencer par la peau qui peut devenir rouge, humide ou sèche pouvant pareillement provoquer des étourdissements et des maux de tête. Dans certains cas, elle peut amener à un malaise, lorsque la température corporelle devient trop élevée.

La confusion et les vertiges sont des effets communs d’une exposition prolongée à la chaleur extrême. Ces problèmes sont attribuables à l’augmentation du flux sanguin vers les vaisseaux dilatés ainsi que d’une perte de liquide provoquée par la transpiration. Cette réalité est dérangeante spécialement pour ceux qui travaillent à l’extérieur, puisqu’ils doivent se concentrer dans des conditions hasardeuses. Les personnes âgées, les bébés et les jeunes enfants, les personnes atteintes d’un handicap ou souffrant d’une maladie chronique sont aussi vulnérables.

Pire, on peut avoir des éruptions cutanées et une accumulation de sang dans les chevilles. Comme on peut souffrir d’une syncope thermique, qui est une baisse temporaire du flux sanguin vers le cerveau, qui se produit lorsque l’on a perdu beaucoup de liquide. Dans ce cas-ci, on peut avoir des vertiges et perdre conscience. Et la possibilité d’avoir une migraine n’est pas des moindres. Plus il va faire chaud, plus le risque de mal de tête violent grimpera.

De bons gestes à adopter

A cause de la perte importante d’eau et de sel provoquée par la transpiration, une faiblesse et des nausées sont à noter. En période de fortes chaleurs, le corps rejette quatre litres d’eau, alors qu’il n’en évacue que trois en temps normal. D’où l’importance de s’hydrater plus qu’à l’habitude.

Pour les personnes travaillant en extérieur, de nombreuses pauses dans un lieu frais sont recommandées. Il faut aussi porter un chapeau à larges bords. Il faut boire, même sans soif. Au contraire, pour éviter la déshydratation, il ne faut pas attendre d’avoir soif et éviter les boissons sucrées et les boissons alcoolisées. En effet, selon les chercheurs de l’American physiological society, étancher sa soif avec des sodas a un effet inverse de celui escompté. Non seulement cela n’hydrate pas notre corps, mais en plus ces boissons gazeuses sucrées favorisent la déshydratation, ce qui peut aller jusqu’au dysfonctionnement rénal.

En ce sens, il est recommandé de se mouiller le corps ou de prendre des douches fraîches et de porter des vêtements légers, amples et de couleur claire, permettant l’évaporation de la sueur. Les médecins conseillent aussi de préparer des repas légers et fractionnés en optant toujours pour des fruits et légumes crus, ou encore des plats froids.

Les activités sportives intenses sont à éviter pendant la journée. Et en cas de traitement et de prise de médicaments, il faut redoubler de prudence car ils peuvent aggraver les effets de la chaleur. Il est recommandé de demander conseil au médecin traitant ou au pharmacien afin de connaître les risques inhérents à la prise de médicaments et à la conservation de ces derniers. Car certains médicaments doivent être stockés entre 2 °C et 8 °C.