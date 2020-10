Cancer: situation de «chaos» au Centre d’Oncologie et d’Hématologie de Marrakech

Dans un communiqué incendiaire, les professionnels de la Santé à Marrakech dénoncent la situation alarmante au niveau Centre d’Oncologie et d’Hématologie relevant du CHU Mohammed VI.

Le bureau régional de la Fédération nationale de la santé (FNS), affiliée à l’UMT, révèle dans un communiqué parvenu à H24 Info, «la situation de chaos» au sein du Centre d’Oncologie et d’Hématologie relevant du CHU Mohammed VI de Marrakech, marquée par le manque de médicaments et de sang.

En effet, le bureau régional dénonce l’indisponibilité de nombreux médicaments utilisés dans le traitement du cancer, ce qui peut entraîner l’arrêt du protocole de traitement pour les patients».

Le bureau syndical tient pour responsable le directeur du Centre Hospitalier Universitaire de Marrakech et appelle ainsi à l’ouverture des nominations pour tous les postes de l’hôpital d’oncologie et d’hématologie, en «rompant ainsi les méthodes dépassées des nominations».

«En l’absence de mécanismes de contrôle de la qualité des services de santé, de gestion des médicaments, d’organisation du travail», le bureau de la FNS affirme préparer un «rapport détaillé sur l’état de santé et les carences de l’hôpital d’oncologie et d’hématologie, qui sera soumis aux autorités compétentes et à la Fondation Lalla Salma», conclut le communiqué.