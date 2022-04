La migration irrégulière arrivant aux îles Canaries a diminué de 42% depuis que le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, a proposé au roi Mohammed VI en mars dernier de commencer une « nouvelle relation » entre les deux pays, en reconnaissant les efforts « sérieux et crédibles » du Maroc sur la question du Sahara.

Plus précisément, le nombre de personnes arrivées irrégulièrement aux îles Canaries par voie maritime du 15 mars au 15 avril 2022 s’élève à 807 contre 1400 à la même période l’année dernière, selon les calculs effectués par l’agence et basés sur les dernières données disponibles dans le rapport sur la migration du ministère de l’Intérieur espagnol.

Il s’agit donc de 593 personnes de moins à avoir atteint les côtes canariennes en bateau ou en canoë au cours du dernier mois par rapport à l’année précédente à la même période. Un chiffre en contraste avec les données accumulées pour 2022, lorsqu’en raison de l’augmentation en janvier et février, les entrées d’immigrants via les îles Canaries donnent un chiffre de croissance de plus de 59% jusqu’au 15 avril, passant de 3980 en 2021 à 6359 enregistrés actuellement.

Pour rappel, dans une lettre envoyée le 14 mars dernier par le président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez au roi Mohammed VI, l’Espagne avait assuré que l’initiative marocaine d’autonomie est la «base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend» au Sahara.

«Notre objectif est de construire une nouvelle relation, basée sur la transparence et la communication permanente, le respect mutuel et les accords signés par les deux parties et l’abstention de toute action unilatérale, à la hauteur de l’importance de tout ce que nous partageons», avait notamment indiqué Pedro Sánchez.