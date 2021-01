Avec la campagne de vaccination qui devrait débuter cette semaine, les professionnels des métiers de bouche ont formulé une demande au ministère de la Santé pour être prioritaires.

Dans une lettre adressée au ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb, la Confédération marocaine des métiers de bouche (CMMB) demande à ce que le secteur soit priorisé lors de la future campagne de vaccination.

L’écrit adressé au ministre souligne «l’importance» des secteurs de la restauration, de la boulangerie et des cafés «dans la vie des citoyens». Dans ce sens, les professionnels du secteur demandent à être «les premiers bénéficiaires du processus de vaccination» et ce «afin d’atteindre l’objectif souhaité de parvenir à une immunité de groupe contre ce virus».

Pour rappel, le Maroc a décidé de vacciner les personnes âgées de 18 ans et plus en priorisant les professionnels de santé, les autorités publiques, les forces de sécurité, le corps enseignant, les personnes âgées, les sujets à risque. Au vu des indicateurs scientifiques et épidémiologiques reconnus par l’OMS, il faudrait toucher plus de 60% de la population marocaine pour atteindre l’immunité collective.