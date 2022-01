L’accord de libre-échange entre le Maroc et l’Union européenne présente des «avantages» pour le Sahara et ses habitants, affirme la Commission européenne dans un récent rapport.

Le rapport de la Commission européenne date du 22 décembre 2020, mais vient d’être dévoilé par l’agence espagnole Europa Press. Il conforte ainsi la position marocaine, bien qu’il soit postérieur à la décision du Tribunal de l’Union européenne qui a annulé le mercredi 29 septembre les accords agricoles et de pêche conclus entre le Maroc et l’UE, suite aux recours déposés par le Front Polisario.

Pour son élaboration, cinq visites de terrain ont été réalisées par les services de la Commission européenne et de Service européen pour l’action extérieure (SEAE) entre le 20 et le 23 septembre dans le Sahara. De plus, «des réunions avec des représentants des secteurs de la pêche, de l’agriculture et de l’artisanat» ont également été organisées, poursuit la même source.

Ainsi, Bruxelles souligne dans son rapport que «l’accord a soutenu les deux secteurs (agricole et de pêche) les plus stratégiques au Sahara», en contribuant à la création d’emplois tout en incitant à l’investissement. Tout ceci étant avantageux pour le Sahara et sa population, insiste le rapport.

Plus en détail, le rapport rappelle qu’en 2020 «les exportations agricoles vers l’UE – principalement des tomates et des melons – ont atteint une valeur de 79,5 millions d’euros. En ce qui concerne la création d’emplois, dans la seule région de Dakhla, on estime qu’en 2020 il y avait 14.000 emplois directs dans ce secteur dont environ 12.320 dépendraient des exportations vers l’UE».

La même année, «140.500 tonnes de produits de la pêche ont été exportées du Sahara vers l’UE pour une valeur de 412 millions d’euros. Les emplois directs et indirects liés à ce secteur seraient supérieurs à 123.000. Ces données représentent une augmentation de 10 % par rapport à 2019 et de 37 % depuis 2016, date d’entrée en vigueur de l’accord», indique la même source.

Par ailleurs, le document met en lumière le rôle du Maroc dans le rayonnement des provinces du Sahara. «Les plans de développement et d’investissement du Maroc ont joué un rôle important dans le développement du Sahara occidental », rappelant à titre d’exemple le nouveau port de Dakhla, l’installation d’un parc éolien et d’une usine de dessalement d’eau de mer.