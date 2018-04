Brésil. L'ONMT organise une Semaine du Maroc à Sao Paulo

L’Office national marocain du tourisme (ONMT) organisera, du 27 avril au 2 mai à Sao Paulo, une semaine du Maroc, un événement promotionnel visant à mettre en avant la richesse et la diversité culturelle et touristique du Royaume.

L’événement aura pour cadre le prestigieux centre commercial Conjunto Nacional de Sao Paulo qui brasse quotidiennement un grand nombre de visiteurs, offrant ainsi l’occasion d’aller à la rencontre du plus grand nombre de Brésiliens pour leur offrir un avant-goût d'une culture millénaire aux multiples facettes.

Ainsi, un défilé de caftans, une authentique cérémonie du thé à la menthe, des spectacles de danse, une exposition d'artisanat, des démonstrations de tatouage au henné et d’art de la calligraphie arabe sont autant de manifestations culturelles proposées pendant les six jours que durera l’événement.

Les visiteurs pourront aussi découvrir la musique andalouse, un pilier de l'identité culturelle marocaine et un genre musical qui n’a pas perdu ses racines arabo-ibériques de plus de 600 ans.

Ces attractions permettront aux Brésiliens de découvrir la diversité culturelle et civilisationnelle du Maroc, "un pays stratégiquement situé entre l'Océan Atlantique et la Méditerranée, ce qui lui confère une géographie particulière, formée par les vallées et les montagnes qui enchantent les touristes avec des vues panoramiques", selon le directeur de la délégation de l’ONMT au Portugal, chargé du Brésil, Abdelatif Achachi.

"L'Europe, l'Afrique et du Moyen-Orient se sont mélangés, formant une belle mosaïque reliant le passé et le présent et apportant une incroyable diversité", a-t-il indiqué dans un communiqué, relayé par les médias brésiliens.

Il s’agit de la deuxième Semaine du Maroc à être organisée à Sao Paulo après une initiative similaire, qui s’est tenue du 23-29 novembre 2015.

Le centre commercial et d'affaires "Conjunto National" est situé sur l'Avenida Paulista, la plus célèbre avenue de la mégalopole brésilienne, qui concentre nombre d'institutions financières et sièges sociaux de grands groupes, faisant d'elle le centre des affaires de la ville et le symbole de la puissance économique de l’État de Sao Paulo.