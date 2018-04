Brazzaville: le roi Mohammed VI s'entretient avec le président de l'Angola

Le roi Mohammed VI a reçu, dimanche à Brazzaville, le président de la République d'Angola, João Lourenço et ce, en marge de la participation du souverain aux travaux du 1er Sommet des Chefs d'Etat et de gouvernement de la Commission Climat et du Fonds bleu du Bassin du Congo.

Cette audience s'est déroulée en présence, côté marocain, du Conseiller de roi Fouad Ali El Himma et du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale Nasser Bourita, et côté angolais, du ministre des Affaires étrangères Manuel Domingos Augusto et du ministre, directeur du Cabinet du président angolais, Edeltrudes Costa.