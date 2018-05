Boycott. Un membre du RNI demande à Akhanouch de démissionner

Rachid Sassy, ancien candidat à la présidence du RNI face à Salaheddine Mezouar, a publié un post sur facebook dans lequel il demande au chef de la formation politique, Aziz Akhanouch, de présenter sa démission.

Rachid Sassy, membre du rassemblement national des indépendants (RNI) n’est pas d’accord avec la ligne politique du parti et l’a fait savoir. Dans une publication sur facebook, l’ancien concurrent de Mezouar pour la présidence de la colombe n’y va pas de main morte contre l’actuel chef du parti.

Au début de son post, Rachid Sassy a tenu à remercier les boycotteurs car selon lui, «ils n’ont pas confondu entre Akhanouch le businessman et le président du RNI». Rachid Sassy révèle qu’il avait déjà prévenu Aziz Akhanouch que sa candidature ne sera pas accepté par le peuple marocain car «le projet du parti sera basé sur un homme et sa force et non sur un projet fondé sur la légitimité politique et populaire», ajoute-t-il.

Dans une lettre ouverte envoyée par Sassy aux membres du parti, le membre du RNI considérait que la victoire d’Akhanouch traduisait «un manque de liberté, de courage et de sincérité et est le résultat de l'opportunisme de certains misérables du parti, et le résultat d'un projet qui manque de légitimité et de valeurs recherchées par le peuple marocain», a-t-il écrit.

L’ancien candidat à la présidence du parti d’Ahmed Ousmane demande de libérer le parti pour qu’il ne soit pas pris en otage par le chef du parti et demande au ministre de l’Agriculture de démissionner.

«En sa qualité de chef d'un parti politique, dont le projet est la voie de la confiance, Aziz Akhanouch doit prendre la décision appropriée, courageuse et rationnelle en défendant l'intérêt du pays et l'intérêt du parti. La bonne décision dans ces cas est de démissionner jusqu'à la clarification des choses et la responsabilité et le retour de la confiance», a-t-il demandé avant de conclure en disant: «Aziz Akhanouch et les membres du bureau politique devraient avoir le courage et la sagesse d'aborder sérieusement ce sujet le plus tôt possible par respect au peuple marocain».

Le compte Facebook de Rachid Sassy et la publication ont été supprimés le lendemain de cette publication.