Bourita s'entretient avec Boris Johnson à Londres

Nasser Bourita, ministre des affaires étrangères et de la coopération international, est en visite à Londres. Il s’est entretenu aujourd’hui avec son homologue, Boris Johnson.

Le ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, s'est entretenu, aujourd’hui à Londres, avec son homologue britannique, Boris Johnson. Les deux responsables ont discuté des moyens de renforcer les relations bilatérales dans les domaines politique, économique et culturel. Lors de ces entretiens, les deux ministres ont évoqué les derniers développements du dossier du Sahara ainsi que la coopération sécuritaire.A cet effet, les deux ministres sont convenus du lancement du dialogue stratégique entre les deux pays.

D'autre part, les discussions ont porté sur la sécurité régionale, principalement la situation en Libye et au Sahel. Par ailleurs, et lors de cette visite, Bourita a eu des entretiens aux départements de la défense et de l'intérieur, ainsi qu'une rencontre avec le conseiller Adjoint de la sécurité nationale auprès du cabinet du premier ministre britannique.