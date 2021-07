Le ministre israélien des Affaires étrangères, Yaïr Lapid, a invité son homologue marocain, Nasser Bourita, à se rendre en Israël dans le cadre d’une visite officielle.

L’invitation a été remise au ministre marocain par le Directeur général du ministère israélien des Affaires étrangères au cours de sa visite à Rabat, ce jeudi 8 juillet.

«Le directeur général du ministère des Affaires étrangères a remis en mon nom une lettre au ministre des Affaires étrangères du Maroc, Nasser Burita, l’invitant à effectuer la première visite officielle d’un chef de la diplomatie marocaine en Israël», a écrit le ministre israélien sur son compte Twitter.

מנכ »ל משרד החוץ @AlonUshpiz העביר היום בשמי איגרת לשר החוץ של מרוקו, נאסר בוריטה, ובה הזמנה לביקור רשמי ראשון אי פעם של שר חוץ מרוקאי בישראל.

חידוש היחסים הדיפלומטיים המלאים בין ישראל ומרוקו, תחת הנהגתו של הוד מעלתו המלך מוחמד השישי, היא אבן דרך היסטורית ביחסים בין העמים. — יאיר לפיד – Yair Lapid🟠 (@yairlapid) July 7, 2021

«Le renouvellement complet des relations diplomatiques entre Israël et le Maroc, sous la houlette de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, est une étape historique dans les relations entre les peuples», a-t-il déclaré.

Alon Ushpiz, directeur du ministère israélien des Affaires étrangères, s’est rendu ce mardi 6 juillet à Rabat pour une visite diplomatique au cours de laquelle il s’est entretenu «avec des représentants des institutions gouvernementales, du monde des affaires et du secteur privé autour des opportunités économiques bilatérales et triangulaires», indique le ministère marocain des AE.

La délégation israélienne, en visite de travail au Maroc, s’est entretenue avec des représentants des institutions gouvernementales, du monde des affaires et du secteur privé autour des opportunités économiques bilatérales et triangulaires. pic.twitter.com/Obw0qpXG9b — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) July 7, 2021

Dans la lettre adressée à Bourita, le ministre israélien a exprimé son souhait de «renfoncer les liens politiques entre Israël et le Maroc et construire une coopération économique, technologique, culturelle et touristique entre les deux pays», indique i24 News.

À noter que les vols commerciaux entre les deux pays, qui ont normalisé leurs relations en décembre dernier, devraient être lancés dans un peu moins de deux semaines. Un premier vol Tel Aviv-Marrakech par la compagnie aérienne Israir est attendu le 19 juillet prochain.