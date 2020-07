Boujdour: 10 morts dans un accident de la circulation

La reprise de la circulation inter-villes est arrivée avec son lot de drames. Après quelques mois de répit, les routes marocaines reprennent leurs rythmes macabres. A Boujdour, un accident dramatique a fait 10 morts…

Onde de choc ce matin dans la province de Boujdour, après un terrible accident de la circulation, faisant 10 morts, dont plusieurs enfants, et un blessé grave, à la suite d’une collision entre un bus transportant des ouvriers du bâtiments et leurs familles, se dirigeant vers leur région d’origine afin de fêter l’Aïd, et un camion à 140 km au sud de Boujdour en direction de Dakhla.

Les autorités locales et les agents de la gendarmerie royale se sont rendus sur les lieux, et les dépouilles ont été transportés à la morgue. Le ministère public est attendu afin de se saisir et d’ordonner une enquête.