Le président du groupement parlementaire du PJD, Abdellah Bouanou et le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Amine Tahraoui © Collage H24Info

Le président du groupe parlementaire du Parti justice et développement (PJD), Abdellah Bouanou, a accusé, dimanche, le ministre de la Santé, Amine Tahraoui, de chercher à mettre à la disposition de puissances étrangères, notamment américaine et israélienne, les données personnelles des Marocains.

Lors d’une allocution prononcée au Forum national des instances spatiales et des membres des chambres professionnelles, Bouanou a dénoncé la « tentative » du ministre de la Santé de confier le marché de la réorganisation du parcours de soins et de la digitalisation du système de santé à « une société américaine qui collabore avec une société israélienne« , mettant ainsi en péril les données personnelles des citoyens marocains.

Le président du groupe parlementaire du PJD a également abordé la question de la taxe sur les importations de produits pharmaceutiques, qui a été réduite de 40% à 2,5% dans la loi de finances 2025. Cette réduction concerne des médicaments fabriqués au Maroc et vendus à des prix abordables et raisonnables. «Pourquoi cette baisse?», s’est-interrogé l’élu.

Bouanou a avancé que cette décision répondait aux intérêts de certains importateurs, avant d’évoquer le marché de la digitalisation du système de santé, tel que prévu par la loi-cadre n° 06-22 relative au système national de santé.

Ce marché est crucial pour améliorer le système de santé national, facilitant le parcours des patients tant au niveau local que national grâce à un identifiant unique, a expliqué le PJDiste, précisant qu’il avait été annulé à deux reprises par l’ancien ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Ait Taleb, pour des raisons de souveraineté.

Selon lui, le ministre de la Santé actuel a également annulé ce projet, prétextant qu’il souhaitait d’abord évaluer les impacts économiques de ce marché. «Nous tirons la sonnette d’alarme aujourd’hui en disant au ministre que nous savons que vous cherchez à confier ce marché à une société américaine, dans une coopération étroite avec des acteurs du secteur privé qui nuisent au système de santé. Nous n’accepterons pas que les données personnelles des Marocains soient stockées par des entités extérieures, qu’elles soient américaines ou israéliennes», a-t-il déclaré.

«Nous suivons cette affaire de près et nous n’oublierons pas. Mettez en œuvre la nouvelle structure et attaquez-vous aux vrais problèmes du personnel, plutôt que de vous concentrer sur des projets qui ne servent pas le secteur», a averti Bouanou.

Déplorant le rejet de deux contrats qui auraient renforcé le secteur de la santé, il a également critiqué «l’ignorance apparente» du ministre concernant la question de la numérisation, qui pourrait pourtant faciliter l’accès des Marocains aux services médicaux.

Le président du groupe parlementaire du PJD a appelé à protester par tous les moyens légaux, organisationnels et pacifiques, pour corriger la situation avant qu’il ne soit trop tard.

La Moudawana et la famille: un autre sujet de discorde

Bouanou a également abordé d’autres défis majeurs auxquels les Marocains sont confrontés, notamment dans les domaines social, économique, culturel et éducatif. Parmi ces enjeux, il a souligné la question de la famille, et en particulier la Moudawana, qu’il estime ciblée par le gouvernement actuel.

Le parlementaire a exprimé son désaccord avec les propos du ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, qu’il accuse de «lutter contre la famille» en tentant de légitimer les relations consensuelles et en abordant des sujets tels que la jouissance (un terme coranique qu’il a jugé dévalorisé) et la dévaluation de la famille. Il a également dénoncé l’influence de certains membres du gouvernement et d’associations féministes, qu’il considère influencées par des courants étrangers.

Lire aussi: Bouanou: «Le gouvernement a violé la Constitution à trois reprises dans le PLF 2025» (vidéo)

Selon lui, le Coran a précisé de manière détaillée les principes régissant la famille, contrairement à d’autres domaines, et l’Ijtihad (jurisprudence islamique) ne devrait pas intervenir sur ce qui a été explicitement révélé dans le Coran.

Fécondité, chômage et défis démographiques

L’intervention de Bouanou a également porté sur les résultats du dernier recensement général, qui révèlent une augmentation de la proportion de personnes âgées, atteignant désormais 23,4 %, soulignant les défis posés par la baisse du taux de fécondité au Maroc. Il a insisté sur la nécessité d’une gestion responsable des questions familiales, appelant le gouvernement à apporter des clarifications concernant les droits liés à la pension alimentaire, à la garde des enfants et à la maison conjugale.

Lire aussi: Vidéo. Bouanou appelle le gouvernement à lever les subventions sur le gaz butane

L’élu a également critiqué le gouvernement pour sa gestion de l’augmentation du taux de chômage et des difficultés économiques, tout en l’accusant de normaliser la corruption en abandonnant des lois censées la combattre, telles que celles relatives à l’enrichissement illicite, à l’occupation du domaine public maritime et à la législation sur les carrières.

La cause palestinienne, une priorité nationale

Enfin, Bouanou a rappelé, dans son discours, la situation de la Palestine et les massacres à Gaza, affirmant que «la cause palestinienne est une cause centrale, tout comme la question du Sahara marocain». Selon lui, la question palestinienne est au cœur des changements mondiaux, et pas seulement dans le monde arabe, et elle doit être intégrée dans toutes les analyses politiques. Il a insisté sur la nécessité de la défendre chaque jour, en parlant des problèmes du monde arabe et en contribuant, depuis le Maroc, à changer la situation.