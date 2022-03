Pendant son déplacement en Algérie, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a appelé le pays voisin à chercher à améliorer ses relations avec le Maroc.

C’est l’agence de presse américaine Associated Press (AP) qui rapporte l’information. Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a appelé l’Algérie à chercher à améliorer ses relations avec le Maroc. Cet appel a été exprimé lors de la visite de travail officielle effectuée par le chef de la diplomatie américaine, le 30 mars à Alger.

Pour l’AP, l’Algérie est « enfermée dans un âpre différend avec le Maroc » en raison du dossier du Sahara.

Si aucun communiqué officiel ne parle pour l’instant de l’appel de Blinken à l’Algérie, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a présenté une perception très spéciale de la région au secrétaire d’Etat américain.

« Nous sommes entourés de pays qui ne nous ressemblent pas beaucoup à l’exception de la Tunisie. C’est pourquoi nous avons des relations très étroites avec la Tunisie parce que nous avons des similitudes dans de nombreux domaines. Sinon, toutes nos frontières sont en flammes: une Libye déstabilisée, après la Libye, il y a bien sûr tout le Sahel comme le Tchad, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, et même la Mauritanie n’est pas si forte », a-t-il assuré.

Et de poursuivre: « Et à côté, nous avons le royaume du Maroc où nos relations ont toujours connu des hauts et des bas depuis notre indépendance. Ce n’est pas récent, ce n’est pas dû à la question du Sahara ».

« Aucun Algérien n’oubliera que le Maroc nous a attaqués en 1963. A cette époque, nous n’avions même pas d’armée régulière, et ils ont attaqué avec des forces spéciales, des hélicoptères et des avions. Nous avons eu 850 victimes. Ils visaient à prendre une partie de notre territoire », a-t-il encore avancé.

Le président algérien a aussi assuré que l’Algérie « n’a définitivement aucune intention » au Sahara.

Pourtant, après que l’Espagne ait exprimé sa nouvelle position sur le Sahara, soutenant le plan d’autonomie marocain, l’Algérie n’a pas tardé à rappeler son ambassadeur à Madrid. Les autorités algériennes ayant été « très étonnées par les déclarations des plus hautes autorités espagnoles » et « surprises par ce brusque revirement de position de l’ex-puissance administrante du Sahara ».

Mardi 29 mars, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a réitéré, lors d’un point de presse conjoint avec Nasser Bourita à Rabat, le soutien des Etats-Unis à la proposition marocaine du plan d’autonomie pour le Sahara.

« Washington soutient les efforts de l’envoyé personnel du secrétaire général des Nations unies au Sahara » pour « parvenir à un compromis et à une solution qui satisfait toutes les parties », a-t-il déclaré.

Le n°1 de la diplomatie américaine a ensuite salué « l’ambitieux programme de réformes du roi Mohammed VI, et ses efforts pour apporter des réformes de développement et renforcer les institutions, soutenir les droits et assurer la transparence ».