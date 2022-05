Avec l’aide de l’ANRF, la douane marocaine veut renforcer la lutte contre le blanchiment d’argent, mais aussi le financement du terrorisme.

L’Administration des douanes et impôts indirects (ADII) et l’Autorité nationale du renseignement financier (ANRF) ont signé, jeudi 19 mai à Rabat, un protocole d’accord de coopération et d’échange d’informations. Il a pour objectif de « renforcer la coopération bilatérale en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme », indique l’ADII dans un communiqué diffusé vendredi.

En vertu de cet accord, les deux parties veilleront à instaurer un cadre de coopération mutuel, conformément aux lois et règlements en vigueur, notamment en matière d’échange d’informations pour une lutte plus efficace contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Lire aussi: La Douane lance sa plateforme d’Open Innovation « Ibdae »

Le protocole d’accord a été signé par Nabyl Lakhdar, directeur général de l’ADII et Jawhar Nfissi, président de l’ANRF.