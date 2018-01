Best countries 2018: le Maroc dans le top 50, l'Algérie dernière du classement

Le Maroc a décroché une place parmi les 50 meilleurs pays du monde en 2018, dans le rapport "Best Countries 2018" publié récemment par le magazine américain "US News and World Report".

C'est pour la 3e fois consécutive que le Maroc se fait une place parmi le top 50 des meilleurs pays au monde. Le rapport "Best Countries 2018" a placé le Maroc en 47e position dans un classement de 80 pays. Le rapport évalue les pays selon neuf critères, dont la citoyenneté, l'entrepreneuriat et la qualité de vie des citoyens.

Si le Maroc a gagné une place par rapport à l'année 2017, son voisin l'Algérie occupe la toute dernière place du classement.

"Le gouvernement marocain a poursuivi la privatisation et la réforme économique depuis les années 1980. Le pays a maintenant une économie de marché ouverte et diversifiée, même si les citoyens continuent de protester contre la corruption", commente le rapport à propos du Maroc.

Le rapport reconnait également au Maroc "sa cuisine, admirée et imitée dans le monde entier" et de renchérir: "le couscous est la nourriture du premier ministre du Maroc, et les brochettes, les soupes et les salades sont souvent servis".