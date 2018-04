Afaf Bernani, une des présumées victimes de Bouachrine, condamnée à 6 mois de prison ferme

La Chambre criminelle près la Cour d’appel de Casablanca a condamné, mardi 24 avril, Afaf Bernani, une des présumées victimes de Taoufik Bouachrine, à six mois de prison ferme.

Afaf Bernani, une des présumée victimes de Taoufik Bouachrine et ancienne employée du groupe de presse détenu par ce dernier, a été condamnée ce matin à six mois de prison ferme et une amende de 1.000 dirhams par la Chambre criminelle près la Cour d’appel de Casablanca, rapportent plusieurs sources concordantes.

Bernani, qui avait accusé la Brigade nationale de la Police judiciaire (BNPJ) d’avoir falsifié son procès verbal, faisait l’objet d’une plainte du Procureur général du roi près la Cour d’appel de Casablanca. Une vidéo avait par la suite été rendue publique par le Parquet lors d’une conférence de presse où l’on pouvait voire et entendre Afaf Bernani lire son procès verbal à haute voix sans émettre d’objection.