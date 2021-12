Un programme ambitieux qui s’intéresse aux zones montagneuses et aux zones du monde rural est actuellement mis en œuvre pour la généralisation de l’enseignement préscolaire dans la région Béni Mellal-Khénifra à l’horizon 2023, a affirmé, vendredi, le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa.

Ce programme extrêmement ambitieux concerne les zones montagneuses et lointaines caractérisées par un habitat dispersé et auxquelles il faut avoir des solutions adaptées à ce type d’habitat, a déclaré M. Benmoussa à M24, la chaîne d’information en continu de la MAP, relevant que le ministère a développé le concept des écoles communautaires pour garantir à tous les élèves du monde rural un enseignement de qualité notamment dans les zones difficiles d’accès.

Les écoles communautaires, fer de lance de ce plan ambitieux, permettent l’accès à l’éducation aux enfants dès l’âge de 6 ans jusqu’à 12 ans, a-t-il dit, rappelant que ces écoles, disposent en grande partie d’internats et proposent un enseignement de qualité aux enfants de ces zones au climat peu clément lors de la saison hivernale.

Ce plan se base aussi sur un système de transport scolaire qui permet à tous les enfants qui ne sont pas logés dans les internats de poursuivre leurs études dans de bonnes conditions, a expliqué M. Benmoussa, faisant savoir que les résultats probants obtenus en termes de qualité et de niveau de l’enseignement dans ces écoles contribuent grandement à amélioration des indicateurs relatifs au décrochage scolaire.

Il s’agit, poursuit-il, d’un programme qui avance à grand pas et qui permettra à toutes les localités montagneuses de disposer d’écoles communautaires à l’horizon 2023, indiquant que le monde rural demeure l’une priorité du ministère de l’Education nationale.

Le ministre de l’Education nationale, de l’enseignement préscolaire et des sports, Chakib Benmoussa, a effectué, vendredi, des visites de terrain dans un certain nombre d’établissements d’enseignement scolaire et d’espaces sportifs de la province de Béni Mellal.

Lors de ces visites, M. Benmoussa qui était accompagné notamment du secrétaire général du département de l’Education nationale, et du directeur de l’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) de la région Béni Mellal-Khénifra, a été informé des différentes initiatives et partenariats visant à améliorer la qualité du système de l’enseignement et de la formation dans la région.

Ces visites ont permis au ministre d’avoir des échanges avec les différents intervenants notamment des instituteurs, cadres pédagogiques et administratifs, ainsi qu’avec des partenaires et des élèves sur le déroulement de l’année scolaire 2021-2022 au niveau de la région Béni Mellal-Khénifra.