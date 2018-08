Vidéo. Benkirane: «Majesté, ce qui vous manque, ce sont des hommes fidèles»

L’ancien chef du gouvernement a animé une rencontre devant la jeunesse du Parti justice et développement. Abdelilah a fait du Benkirane et a tiré sur tout ce qui bouge.

«Ce qui manque au roi, c’est d’avoir des hommes fidèles qui font le nécessaire», a déclaré Abdalilah Benkirane, ancien secrétaire général du Parti justice et développement avant d’ajouter: «Nous connaissons le roi, nous l’aimons. Nous pouvons témoigner de ses bonnes intentions. Il souhaite que son pays se développe et qu’il soit avancé. Mais je lui dis que ce qui vous manque, ce sont des hommes honnêtes et fidèles qui travaillent correctement et qui font le nécessaire».

L’ancien chef du gouvernement a expliqué que «Mohammed VI est notre roi et même si nous pouvons ne pas être d’accord avec lui sur toute la ligne, c’est un homme bien. J’ai travaillé avec lui, et j’ai appris à l’aimer. C’est un homme aimable et gentil».

Pour rappel, le roi Mohammed VI a déclaré dans le discours du trône: «J’ai le sentiment que quelque chose continue à nous faire défaut en matière sociale. Par la volonté de dieu, Nous poursuivrons l’action menée dans ce domaine avec tout l’engagement requis et la rigueur nécessaire. Ensemble, il nous appartient d’identifier les faiblesses existantes et de leur apporter les remèdes adéquats».