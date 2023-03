Benkirane enjoint à ses troupes de ne pas commenter le communiqué du Cabinet royal

Dans une orientation adressée aux membres de son parti, le secrétaire général du Parti Justice et Développement (PJD), Abdalilah Benkirane, enjoint l’ensemble des membres du parti et ses responsables de ne pas commenter de toute manière le communiqué publié par le Cabinet royal, ce lundi 13 mars 2023, annonce le parti sur son site officiel.

Cette «orientation» de l’ancien Chef du gouvernement intervient quelques heures après la publication d’un communiqué du Cabinet royal fustigeant les «dépassements irresponsables» du parti islamiste ayant accusé la diplomatie marocaine de parti pris pro-israélien.

«Le secrétariat général du PJD a récemment publié une déclaration contenant des dépassements irresponsables et des approximations dangereuses concernant les relations entre le Royaume du Maroc et l’État d’Israël», a indiqué le Cabinet royal dans son communiqué.

Le PJD avait «déploré» dans un communiqué de son secrétariat général les «prises de position récentes du ministre des Affaires étrangères, dans lesquelles il semble défendre l’entité sioniste dans certaines réunions africaines et européennes, à un moment où l’occupation israélienne poursuit son agression criminelle contre nos frères palestiniens», en référence aux violences à Naplouse et à Al Qods.

Le PJD a également rappelé que «la cause palestinienne est une cause nationale au même titre que la cause du Sahara marocain».

«La position du Maroc envers la question palestinienne est irréversible», a répondu le Cabinet royal en considérant que «la politique extérieure du royaume est une prérogative de Sa Majesté Le roi en vertu de la Constitution» et qu’elle «ne saurait être soumise aux surenchères politiciennes et aux campagnes électorales étriquées», souligne le communiqué.

«L’instrumentalisation de la politique extérieure du royaume dans un agenda partisan interne constitue ainsi un précédent dangereux et inacceptable», insiste le Cabinet.

Aftati soutient de Benkirane

Peu avant la note d’«orientation» de Benkirane, le cadre du parti conservateur, Abdelaziz Aftati, a considéré dans une déclaration accordée à nos confrères de Hespress que la prise de position du PJD, ayant fait l’objet de critique du Cabinet royal, «n’exprime pas une propre position partisane» et ne saurait être interprétée comme «une surenchère politique», mais «plutôt comme une prise de position nationale».

«Le Parti Justice et Développement a évoqué une position nationale avec un sens une perspective et un fondement inclusifs et communs au spectre politique marocain qui antisioniste et propalestinien», a-t-il souligné.

Aftati a ajouté que la déclaration du PJD «critiquait en partie certaines performances du ministre des Affaires étrangères qui sont en contradiction avec la position nationale concernant la cause palestinienne».