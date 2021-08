Les chiffres communiqués hebdomadairement par les autorités sanitaires belges, révèlent une hausse inquiétante du taux de positivité au Covid-19 parmi les voyageurs en provenance du Maroc. En un mois, ce taux a doublé et serait de 11,7%.

La hausse des cas au Maroc peut également être constatée chez les voyageurs quittant le pays. En Belgique, tous les voyageurs en provenance du royaume doivent effectuer un test à leur arrivée, étant donné que le Maroc est classé en «zone rouge».

Ces tests permettent ainsi de constater l’évolution du taux de positivité qui est en hausse depuis quelques semaines déjà. Les chiffres sont communiqués hebdomadairement par Sciensano, l’Institut national de santé publique en Belgique. Du 19 au 25 juillet, le taux de positivité parmi les voyageurs en provenance du Maroc était de 4,7%. Une semaine plus tard, il est monté à 7,5%, soit une infection au Covid parmi chaque 14 voyageurs, indique RTBF.

Les tests effectués entre le 2 et le 8 août ont relevé un taux de positivité de 9,6%. La barre des 10% a été franchie quelques jours plus tard et à la date du 23 août ce taux est passé à 11,7%.

Un chiffre inquiétant et qui reflète l’aggravation de la situation épidémiologique Maroc. Des records de contaminations sans précédent ont été enregistrés, avec l’enregistrement parfois de plus de 10.000 cas quotidiens. Bien que la courbe semble s’aplatir, le taux de positivité au royaume est de 19,27%.

Par ailleurs, des mesures de restrictions sont toujours imposées dans le pays. Un couvre-feu national de 21h à 5h est instauré en plus d’une interdiction d’entrée et de sortie des villes les plus touchées, à savoir Casablanca, Marrakech et Agadir.