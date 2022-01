L’État belge souhaite expulser vers le Maroc un «prédicateur de haine, présentant un haut degré de menace», mais le Conseil du contentieux des étrangers s’y oppose.

Abdallah Ouahbour, «l’un des principaux meneurs du groupe de Masseik, lié aux attentats de Casablanca et Madrid», ne pourra pas être expulsé, malgré la demande déposée, en juin dernier, par, le secrétaire d’État à l’asile et à la migration, Sammy Mahdi.

L’homme présentant «un haut degré de menace» et qui aurait soutenu «moralement et financièrement» le groupe terroriste État islamique, selon un récent rapport, dispose de la nationalité marocaine. Et bien qu’il soit né en Belgique et qu’il y vive depuis 1990, le gouvernement belge souhaite le renvoyer vers le Maroc.

Ouahbour, âgé aujourd’hui de 48 ans, «s’est opposé à son expulsion car il dit souffrir du syndrome de stress post-traumatique et craint d’être arrêté au Maroc», rapporte le média belge Le Soir.

Le Conseil du contentieux des étrangers a pour sa part exposé d’autres raisons quant à ce blocage. En effet, le Conseil estime «les rapports de l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace (OCAM) et de la Sûreté de l’Etat ne présentent pas de base solide pour expulser quelqu’un du territoire».

L’organe qui prévoit d’aller en Cour de cassation, affirme par ailleurs que «les analyses ont été menées en lien avec une condamnation pour terrorisme, alors que cela ne devrait pas entrer en ligne de compte» pour décider de son expulsion.