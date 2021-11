Le gouvernement a décidé de lever le couvre-feu nocturne et d’autoriser certains établissements à rouvrir tard le soir. Mais concernant les boites de nuit, bars et cabarets qui sont fermés depuis près de deux ans, le flou reste total. Si le maintien des fermetures reste de mise, quelques boites marrakchies invitent le public à venir faire la fête jusqu’à 2h…

Près de 48 heures après l’annonce de la levée du couvre-feu sur l’ensemble du territoire, dès le 10 novembre, le ministère de l’Intérieur apporte quelques précisions. Dans une circulaire adressée aux walis et gouverneurs, Abdelouafi Laftit affirme que les discothèques et cabarets resteront fermés, « malgré les nouvelles mesures d’assouplissement ».

L’organisation des festivals et concerts de musique et l’accès aux « stades abritant les compétitions sportives » restent aussi interdits. Idem pour les « rassemblements publics et meetings organisés dans des lieux inadéquats ou regroupant un nombre n’important de personnes », indique le ministère, sans donner plus de précisions sur le nombre de personnes autorisées.

Dans la circulaire, Abdelouafi Laftit explique que «compte tenu du grand risque de propagation du virus rattaché aux lieux et activités prescrites», les walis et gouverneurs sont tenus de «faire montre de vigilance accrue » et d’« assurer une application rigoureuse des instructions citées ci-dessus».

Confusion

Avant cette circulaire, plusieurs versions concernant les établissements autorisés ou pas à rouvrir ont été relayées par la presse, créant la confusion. Le gouvernement n’ayant pas donné assez de précisions dans son communiqué annonçant la levée du couvre-feu, diffusé dans l’après-midi du 9 novembre.

Hespress a par exemple annoncé dans un premier temps que les boites de nuit étaient « exclues » des nouvelles mesures et qu’elles allaient rester fermées. Deux heures plus tard, le journal arabophone en ligne a publié un autre article annonçant la reprise de leur activité dès fin novembre. Le360 a lui annoncé que la levée du couvre-feu ne changeait rien pour les propriétaires des cabarets, clubs et boîtes de nuit. Le site, qui « cite une source fiable », assure que ces derniers resteront fermés « jusqu’à nouvel ordre ».

De son côté, TelQuel a rapporté mercredi que les « restaurants classés avec ou sans animation ont été autorisés à ouvrir jusqu’à 1 heure du matin ». Citant Khalid Abbadi, président de la Fédération nationale des restaurateurs, le journal précise aussi que les bars restés fermés depuis mars 2020, parce qu’ils ne détenaient pas une licence de restauration, ont reçu l’autorisation d’ouvrir jusqu’à 23 heures.

Une autre version est rapportée par L’Economiste, qui cite le président de l’association Atlas des propriétaires de bars, de cabarets et de restaurants à Casablanca, Kacem Jdouri Jilali. Il assure que les « établissements de catégorie 1, composés d’un restaurant, d’une discothèque et d’un restaurant (…) fermés sur décision administrative depuis le 16 mars 2020 » sont exclus du la levée du couvre-feu et ne pourront donc pas rouvrir.

Dans la foulée, plusieurs établissements de nuit ont annoncé leur réouverture prochaine. C’est le cas du célèbre Theatro à Marrakech.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Theatro Marrakech (@theatromarrakech)

Le Sky 5, anciennement 555 Famous Club, a lui annoncé le prolongement des horaires d’ouverture, soit jusqu’à 02h00 au lieu de 23h00.

« Ce n’est pas la priorité »

Contacté par H24 Info, Mohamed Abou El Fadel, secrétaire général de la Fédération marocaine des cafés et de la restauration rapide et coordinateur de la Confédération marocaine des métiers de bouche estime que le communiqué « est clair ». Il assure aussi ne pas être au courant d’une quelconque précision concernant les bars, cabarets et boites de nuit.

« S’il limitait les horaires d’ouverture pour les restaurants ou les boites de nuit, il en aurait fait mention. Les différents communiqués diffusés par le gouvernement depuis le début de la pandémie visaient à limiter la liberté des citoyens. Ils détaillaient les limites de ces libertés, que ce soit dans le communiqué annonçant le confinement, ou dans ceux sur la fermeture des restaurants, leur réouverture jusqu’à 23h00 », souligne-t-il.

Le président de l’Association des cafés et des restaurants du Maroc n’est pas non plus au courant d’une exception faite pour les boites de nuit. Il a assure par ailleurs que la levée du couvre-feu arrive tard. « Il y a un certain soulagement du côté d’une partie des professionnels. Cette décision est positive pour les restaurateurs en particulier. Jusqu’ici, ils pouvaient rester ouverts jusqu’à 23heures, mais le personnel devait rester plus tard des fois pour faire le nettoyage et ils se retrouvaient dans des conflits avec les barrages de police », explique-t-il. Mais selon lui, « cela ne va pas changer grand-chose en matière d’entrées d’argent. Pour les cafés, même s’ils pouvaient rester ouverts jusqu’à 23 heures, la majorité fermait avant 22 heures, parce qu’il n’y avait pas de clients ».

Il affirme aussi que « aujourd’hui, la priorité des professionnels est autre ». Ces derniers s’attendaient notamment à des mesures de soutien spéciales dans le PLF 2022.