Baccalauréat: plus de 90.000 candidats dans la région Casa-Settat

Quelque 90.935 candidats, toutes branches confondues, sont inscrits aux épreuves du baccalauréat pour la session de juin 2018 au niveau de la région Casablanca-Settat, dont 50,26% de filles.

Cet effectif, qui représente 23 % du total à l'échelle nationale, se répartit entre l'enseignement public avec 65 365 candidats, le secteur privé avec 12 915 élèves et les libres avec un total de 12 655 élèves, selon des données statistiques de l’Académie régionale de l'Education et de la Formation (AREF).

Les candidats inscrits au baccalauréat au cours de cette année se répartissent entre les branches scientifiques et technique (67 020), les lettres et l’enseignement originel (23 184). Les branches professionnelle et internationale ont atteint 18 au total, précise l’Académie dans un communiqué.

Les examens se dérouleront dans 246 centres et la correction dans 79 centres, ajoute-t-on de même source, selon laquelle plus de 27 mille personnes, chargées notamment de la surveillance et de la correction, veilleront sur le bon déroulement des épreuves.

Les épreuves de la session ordinaire de l'examen national unifié du baccalauréat se tiendront les 05, 06, 07 et 08 juin 2018, toutes branches confondues, alors que celles de la session de rattrapage auront lieu les 10, 11, 12 et 13 juillet 2018.

Les examens de la session ordinaire de l'examen régional unifié des candidats libres et de la première année du cycle du baccalauréat se dérouleront les 01 et 02 juin 2018, toutes branches confondues, alors que ceux de la session de rattrapage se tiendront les 06 et 07 Juillet 2018.

De même, le communiqué relève la mobilisation des équipes mobiles régionales, locales et provinciales de répression de la fraude sur les médias électroniques, et ce grâce à des dispositifs de détection de la possession de tels médias, dont les téléphones portables interdits dans les salles d'examen.