Quelque 1.224 pensionnaires des établissements pénitentiaires ont passé les examens du baccalauréat au titre de la session normale de 2022, répartis sur 44 centres au niveau national, annonce un communiqué de l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion (DGAPR).

La majorité d’entre eux, soit 1.076 personnes, ont passé l’examen pour un baccalauréat littéraire tandis que 148 ont opté pour des branches scientifiques et techniques.

Ils étaient au total 1.331 candidats inscrits, soit une hausse de 39% par rapport à l’année précédente. Les candidats se répartissaient comme suit: 163 en sciences et techniques en augmentation de 11% cette année et 1168 en lettres, soit 51% de plus qu’en 2021.

L’institution pénitentiaire se dit soucieuse de permettre aux pensionnaires de jouir de l’un de leurs droits élémentaires qu’est l’éducation, à travers l’organisation de ces épreuves au sein de ses établissements .