Le ministère de l’Education nationale a récemment publié une circulaire pour communiquer les dates d’examens concernant les différents niveaux et filière pédagogiques de l’année scolaire en cours. Les détails.

Dans le cadre de l’organisation des épreuves de certification avec ses différentes composantes et dans les différentes filières pédagogiques, le ministère de l’Education nationale a révélé les dates d’examens pour l’année 2021-2022, et ce en référence à l’amélioration de la situation épidémiologique dans notre pays, et compte tenu des dates fixées pour la fête de l’Aïd al-Adha.

L’information a été public dans une circulaire adressée le 20 mai dernier aux directeurs des académies régionales de l’enseignement et de la formation, inspecteurs pédagogiques et directeurs des établissements, signée par le ministre de l’Education nationale, Chakib Benmoussa.

Premièrement, les examens du baccalauréat auront lieu les 20, 21 et 22 juin 2022 pour le pôle scientifique, technique et professionnel. Ce pôle comprend la direction des sciences expérimentales, les sciences mathématiques, la division des sciences économiques et de gestion, la direction des sciences et technologies, la division des arts appliqués et toutes les filières du bac professionnel.

Les 23 et 24 juin 2022 auront lieu les examens du baccalauréat pour les filières littéraires et d’enseignement traditionnel. Le 23 juin 2022 se tiendra l’examen du baccalauréat pour la filière de sciences de la vie et de la terre pour la filière agricole.

Les examens de la session de rattrapage se dérouleront les 15, 16, 18 et 19 juillet 2022 pour toutes les sections et filières.

Les délibérations de la session ordinaire de l’examen pour l’obtention du baccalauréat auront lieu à compter du 29 juin 2022 et celles de la session de rattrapage le 21 juillet 2022.

Les résultats de la session ordinaire de l’examen du baccalauréat seront annoncés le 01 juillet 2022 et ceux du rattrapage le 22 juillet 2022.

Les examens régionaux pour la première année du baccalauréat auront lieu les 15 et 16 juin pour les filières scientifiques, techniques, économiques, celle des arts appliqués et des différentes filières professionnelles. Les filières littéraire et traditionnelle passeront quant à elles leurs examens les 17 et 18 juin. La session de rattrapage aura lieu les 13 et 14 juillet pour l’ensemble de ces filières.

Pour le niveau collège, l’examen régional normalisé aura lieu les 4 et 5 juillet 2022, pour les candidats libres comme scolarisés. Quant aux études primaires, l’examen régional pour l’obtention du certificat aura lieu le 5 juillet pour les candidats scolarisés et les 6 et 7 juillet pour les candidats libres.