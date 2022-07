Un total de 41.988 candidats scolarisés de l’enseignement public et privé ont réussi les épreuves de la session de rattrapage de l’examen national normalisé pour l’obtention du baccalauréat 2022, tenu du 15 au 19 juillet courant.

Le ministère de de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports indique dans un communiqué que le taux de réussite chez les filles a atteint 82.14%, du nombre total des candidates scolarisées à avoir passé cette épreuve, tandis qu’entre les garçons, le taux de réussite a atteint 75,04% du nombre des scolarisés, notant que le taux de présence lors de cette session a atteint 92.67%.

En ce qui concerne les filières internationales du baccalauréat marocain, le taux de réussite dans les deux sessions a atteint 84.98%, alors que ce pourcentage a été de 66,98% pour les filières du baccalauréat professionnel, avec 6659 candidats et candidates ayant participé à ses épreuves.

Ainsi, relève le ministère, le nombre des candidats scolarisés de l’enseignement public et privé ayant réussi les épreuves dans les deux sessions, ordinaire et de rattrapage au titre de l’année 2022, a atteint 273.333, avec un taux de réussite de 78.84%, contre 81.83% lors de la session de 2021.

Selon la même source, le nombre total des candidats libres ayant réussi ces épreuves a atteint 55.314, avec un taux de réussite de 46.99% dans les deux sessions, contre 56.51% lors de la session de 2021.

De même, le département ministériel a félicité tous les candidats et candidates ayant réussi leurs épreuves, saluant tous les cadres éducatifs et administratifs, les autorités locales, de sécurité et de santé et toutes les parties prenantes, pour leur contribution efficace à la réussite de cet important événement national.