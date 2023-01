Le Chef du gouvernement Aziz Akhannouch a eu des entretiens, vendredi à Rabat, avec une délégation du congrès américain, composée de sept membres représentant les partis démocrate et républicain.

Les échanges ont été l’occasion de mettre en exergue les relations exceptionnelles entre le Maroc et les Etats-Unis, fondées sur un partenariat fort, ambitieux et diversifié, ainsi que sur des constantes, une histoire et des valeurs communes, en parfaite cohérence avec la vision éclairée du roi Mohammed VI.

Au cours de cette rencontre, le Chef du gouvernement a souligné que les relations entre les deux pays s’appuient sur des fondements comprenant en premier lieu le volet politique et diplomatique, à travers le dialogue stratégique entre les deux pays et la coordination de leurs positions sur de nombreuses questions internationales, au moment où les accords d’Abraham auxquels a adhéré le Maroc constituent un succès diplomatique qui inaugure une ère nouvelle de paix et de stabilité.

Le Chef du gouvernement a également fait état de la coopération sécuritaire et militaire importante entre les deux pays, en matière de lutte contre le terrorisme et le crime organisé.

Aziz Akhannouch a relevé à cet égard que l’accord de libre-échange a permis depuis son entrée en vigueur de quadrupler le volume des échanges commerciaux, qui est passé de 1,5 à 5 milliards de dollars, soulignant que le Maroc peut offrir un trait d’union et une plateforme pour les investissements américains dans le continent africain.

Lire aussi: Aziz Akhannouch souhaite une bonne année amazighe au roi Mohammed VI

Le Chef du gouvernement a d’autre part salué la qualité des programmes américains dédiés à l’accompagnement du développement économique du Maroc, au niveau de plusieurs secteurs importants, précisant que les deux compacts réalisés au Maroc par la Millenium Challenge Corporation, représentent un modèle de réussite, eu égard à l’impact positif qu’ils ont eu sur la population locale.

Il a également exprimé sa grande satisfaction quant à l’avancement de la mise en œuvre du second compact, qui arrive à échéance le 31 mars 2023, relevant un taux d’engagement dépassant 93% et un taux de réalisation avoisinant 78%.

Les deux parties ont par ailleurs passé en revue les accords de coopération dans le domaine culturel, qui contribuent à favoriser l’entente au niveau humain entre les Etats-Unis et le Maroc et leurs peuples, exprimant leur volonté commune de prospecter des voies de poursuite de la coopération fructueuse.