De fortes averses orageuses et des chutes de neige sont attendues de vendredi à dimanche dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, de fortes averses orageuses de niveau de vigilance orange (50 à 80mm) sont prévues du samedi à 06H00 au dimanche à 06H00 dans les provinces de Chefchaouen, Mdiq-Fnideq, Tétouan et Al Hoceima, a précisé la DGM dans un bulletin météorologique spécial.

Le même phénomène (30 à 50 mm) concernera, durant la même période, les provinces de Fahs-Anjra, Larache, Ouezzane, Tanger-Assilah, Nador et Driouch, fait savoir la même source, ajoutant que les cumuls estimés peuvent être localement dépassés.

De même, des averses orageuses localement modérées (15 à 25 mm) sont prévues vendredi à Al Haouz, Azilal, Beni Mellal, Midelt, El Hajeb, Meknes, Taza, Sefrou, Guercif, Khémisset, Errachidia et Fès, note la DGM, ajoutant que des averses orageuses localement modérées (15 à 25 mm) intéresseront, demain de 09h00 à 18h00, Benslimane, Berrechid, Casablanca, Kenitra, Mediouna, Mohammadia, Nouaceur, Rabat, Salé et Skhirate-Temara.

Par ailleurs, des chutes de neige (15 à 30 cm/24 heures) sont prévues du vendredi au dimanche dans les provinces d’Al Haouz, Al Hoceima, Azilal, Beni Mellal, Boulemane, Chefchaouen, Ifrane, Khenifra, Midelt, Sefrou et Taza.

De même, de fortes rafales de vent (75 à 85 km/H) sont attendues le vendredi dans les provinces d’Assa-Zag, Chtouka- Ait Baha, Guelmim, Ouarzazate, Sidi Ifni, Tata et Tiznit et le samedi à Assa-Zag, Chtouka- Ait Baha, Fahs-Anjra, Guelmim, MDiq-Fnideq, Ouarzazate, Sidi Ifni, Tanger-Assilah, Tata, Tetouan et Tiznit.

En outre, un temps froid est prévu, du samedi au dimanche, dans les reliefs relevant des provinces d’Al Haouz, Azilal, Béni Mellal, Ifrane, Ouarzazate, Tinghir, Boulemane et Midelt, avec des températures minimales (-06/-01 °C) et maximales (-01/04 °C).