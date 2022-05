L’arrestation de cet homme, âgé de 37 ans, s’est faite grâce à une coopération sécuritaire maroco-américaine. Les détails.

Le Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ), relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), est parvenu, aux premières heures de ce vendredi, à interpeller un homme de 37 ans, soupçonné d’être affilié à l’organisation terroriste Daech.

Actif dans la ville de Berkane, il serait impliqué dans la préparation d’un projet terroriste « dans le but de porter atteinte à l’ordre public », a indiqué le BCIJ dans un communiqué.

Les éléments du BCIJ ont lancé cette opération avec la coordination et la supervision sur le terrain d’officiers de police judiciaire relevant de la DGST.

L’arrestation de ce suspect est le résultat d’une coopération et d’une coordination étroites entre les services de la DGST et les autorités américaines.

L’homme a été identifié sur la base de recherches et enquêtes techniques réalisées conjointement avec le FBI. Ces dernières ont aussi permis d’en savoir plus sur son projet terroriste.

#مكافحة_الإرهاب

بركان.. تنسيق أمني مغربي أمريكي يسفر عن توقيف شخص موالي لتنظيم داعش، يشتبه في تورطه في التحضير والإعداد لمشروع إرهابي بغرض المساس الخطير بالنظام العام pic.twitter.com/88IOp8GiEU — DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) May 6, 2022

Les données préliminaires dans cette affaire indiquent que la personne arrêtée gérait et dirigeait un groupe fermé sur une des plateformes de communication, adoptant des objectifs et des projets extrémistes, visant à attirer et à recruter des personnes imprégnées de l’idéologie du takfirisme.

Son but étant de perpétrer des actes terroristes et des opérations contre des intérêts et personnalités marocaines et étrangères sur le territoire national, souligne le BCIJ.

Les recherches emontrent également que le suspect était en contact avec l’émir présumé d’une organisation terroriste démantelée dans la ville d’Oujda le 25 mars 2021.

Aussi, l’homme « pariait sur sa haute formation technique dans le domaine d’ingénierie pour toucher les systèmes de traitement automatisé de données, faire du piratage informatique (…) dans le but d’obtenir des ressources financières et logistiques dans le cadre de ce que l’on appelle l' »Istihlal ».

L’homme arrêté a été placé garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée par le BCIJ, sous la supervision du parquet chargé des affaires de terrorisme et d’extrémisme, pour déterminer ses liens avec les organisations terroristes situées au niveau national et internationale et mettre la lumière sur son présumé projet terroriste visant la sécurité du royaume.

Cette opération montre par ailleurs l’importance d’une coopération bilatérale conjointe et avancée avec les États-Unis dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent.