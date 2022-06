Abdellatif Hammouchi, patron du pôle DGSN-DGST, a effectué une visite de travail de deux jours, les 13 et 14 juin, aux Etats-Unis. Il y a rencontré les principaux responsables sécuritaires et du renseignement dont les patrons du FBI et de la CIA.

Selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), diffusé ce jeudi 16 juin, Abdellatif Hammouchi a effectué une visite de travail aux Etats-Unis à la tête d’une importante délégation comprenant les directeurs centraux de la DGST.

Selon la même source, cette visite de travail illustre l’excellence de la coopération bilatérale entre le Maroc et les USA autour de diverses questions sécuritaires et surtout la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière.

Lire aussi. Coopération sécuritaire: le patron de la police allemande chez Hammouchi

Lors de son déplacement aux Etats-Unis, Abdellatif Hammouchi et ses hommes ont tenu des réunions de travail avec Avril Haines, directrice des services du renseignement américain, William Burns, directeur de la CIA, et Christopher Asher Wray, directeur du FBI.

Pendant ces entretiens, la délégation marocaine a évoqué avec les responsables américains les défis et menaces sécuritaires dans plusieurs régions du monde: au Sahel, au Moyen-Orient et en Europe.

Lire aussi. Hammouchi reçoit à Rabat l’ambassadeur des Etats-Unis au Maroc

Il a été aussi question de la cybercriminalité et des moyens mutualisés entre services américains et marocains pour y faire face.