Autoroute du Maroc: accord signé avec l'UMT pour améliorer la situation des employés

Un accord a été signé, mercredi à Rabat, entre la Société nationale des autoroutes du Maroc (ADM), l'Union marocaine du travail (UMT), le syndicat des employés de la société et un certain nombres de ministères, en vue d'améliorer la situation sociale et matérielle des employés des autoroutes du Maroc.

Dans une déclaration à la presse, le directeur général de ADM, Anouar Benazouz, a indiqué que l'accord signé avec la centrale syndicale et le syndicat des employés ainsi que les ministères de tutelle avec à leur tête le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Équipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau, le ministère de l'Economie et des Finances et le ministre de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, vise à assurer la stabilité sociale des employés et à améliorer leur situation matérielle.

Anouar Benazouz a, toutefois, souligné que la société appelle ses employés à améliorer la qualité des services rendus aux usagés de l'autoroute, de manière à assurer leur sécurité et leur confort, ajoutant que les employés concernés par cet accord sont au nombre de 1.064. Pour sa part, Noureddine Soulaik, membre du secrétariat national de l'UMT, a relevé que cet accord est le fruit de négociations sérieuses visant à mettre en place un pacte social des autoroutes du Maroc qui protège les droits sociaux des employés d'ADM d'une part et qui détermine leur engagement envers la société d'autre part.

De son côté, le secrétaire général du syndicat des employés de ADM, Abdellatif Souiteh, a noté que l'accord vise à améliorer la situation matérielle et sociale des employés de la société en contrepartie de leur engagement à servir ses intérêts suprêmes, à savoir l'amélioration des services rendus aux clients, précisant que cet accord est un "pacte social" d'ADM susceptible de mettre un terme aux problèmes que connaît le secteur depuis une certaine période.