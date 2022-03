La directrice générale de l’Unesco a été reçue, jeudi à Rabat, par le chef du gouvernement Aziz Akhannouch et le ministre de la Culture Mehdi Bensaid.

Le chef du gouvernement Aziz Akhannouch a reçu, jeudi à Rabat, la directrice générale de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco) Audrey Azoulay, actuellement au Maroc pour une visite de travail. Ce déplacement s’inscrit dans le cadre de la célébration du dixième anniversaire du classement de la capitale, Rabat, au patrimoine mondial de l’humanité de l’Unesco.

استقبلت اليوم الخميس، المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، السيدة أودري أزولاي، التي تقوم بزيارة عمل إلى المغرب، تندرج في إطار احتفالية الذكرى العاشرة لتصنيف العاصمة الرباط ضمن التراث العالمي. pic.twitter.com/XyPMvh59li — رئيس الحكومة المغربية (@ChefGov_ma) March 24, 2022

La réunion s’est tenue en présence de Mohamed Mehdi Bensaïd, ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication et Karim Hendili, directeur du bureau de l’Unesco pour le Maghreb, indique un communiqué du gouvernement.

L’importance du partenariat et de la coopération entre le Maroc et l’Unesco et les moyens de le renforcer ont été, entre autres, au centre des entretiens de ce jeudi. Les efforts déployés par le Maroc, sous la conduite du roi Mohammed VI, pour préserver le patrimoine et les sites patrimoniaux, ont aussi été évoqués. Au cours de la rencontre, Aziz Akhannouch a appelé à soutenir les efforts de cette organisation onusienne dans la consolidation des fondements de la sécurité, la paix et la coexistence entre les peuples.

Audrey Azoulay a de son côté exprimé ses remerciements et sa reconnaissance pour le soutien dont bénéficie l’Unesco au Maroc, s’engageant à continuer à travailler avec le royaume sur de nombreux programmes.