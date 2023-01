Une douzaine de ministres espagnols feront le déplacement à Rabat pour la réunion de haut niveau Maroc-Espagne qui aura lieu les 1er et 2 février. Mais sur la liste des participants ne figure aucun ministre du parti d’extrême gauche Podemos.

« Les délégations qui se rendent aux sommets et aux réunions de haut niveau ne sont jamais composées de tous les ministres d’un gouvernement (…) les ministres qui iront sont ceux qui ont des sujets à traiter », a justifié le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, interrogé sur l’absence de certains ministres du parti Podemos.

L’absence la plus remarquée est celle de la ministre du Travail et de l’Economie sociale, Yolanda Diaz. La ministre et deuxième vice-présidente du gouvernement, « a assisté à certains sommets et pas à d’autres », a indiqué Albares, notant qu’elle ne prendra pas non plus part au sommet avec la France qui aura lieu la semaine prochaine à Barcelone.

Le ministre a souligné que le déplacement de plus d’une douzaine de ministre prouve « la densité et la qualité des relations de plus en plus profondes et étroites » entre les deux pays.

L’Espagne et le Maroc ont décidé que la douzième réunion de haut niveau aura lieu les 1er et 2 février à Rabat, a annoncé le ministère espagnol des Affaires étrangères dans un communiqué. Reportée à plusieurs reprises, cette réunion intervient suite à la normalisation des relations entre Rabat et Madrid après plusieurs mois de tension. Une « nouvelle étape » a été inaugurée en avril dernier après que le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez ait opéré un revirement historique sur la position espagnole autour du conflit du Sahara.