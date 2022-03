Le congrès du Rassemblement National des Indépendants (RNI) devra reconduire Aziz Akhannouch à la tête du parti qui dirige l’actuelle majorité.

Au Rassemblement National des Indépendants (RNI), il y a une unanimité sur la reconduction d’Aziz Akhannouch pour un second mandat qui semble apparaître au vu du programme du 7e congrès du parti, dont les travaux se dérouleront les 4 et 5 mars 2022, écrit dans son édition du mardi 2 mars, Al Ahdath Al Maghribia.

Le journal détaille le programme de ce congrès qui débutera par une séance inaugurale, suivie des travaux des commissions juridiques, économiques et des affaires politiques du parti.

Les résultats de ces travaux qui devront, selon le journal, être au cœur des discussions lors du deuxième jour de congrès. Il s’agit, selon les congressistes, de tracer les grandes lignes d’action du Rassemblement pour les années à venir.

Une journée chargée qui se sera surtout marquée par la réélection d’Aziz Akhannouch, comme secrétaire général du parti. Puis viendra la tenue du conseil national qui élira les membres des différentes commissions, dont celle sur la concurrence ou encore les Marocains résidant à l’étranger.

À cette occasion, le parti procédera au renouvellement des instances parallèles et des antennes locales. Ce renouvellement sera suivi par l’élection des instances décisionnelles, notamment le conseil national et le bureau politique.

Le RNI de Aziz Akhannouch, rappelons-le, a remporté les élections législatives du 8 septembre 2021 avec un large score en raflant 102 sièges sur les 395 que compte la Chambre des représentants, soit près de 26% du total des sièges. Le parti a été talonné par le Parti de l’Istiqlal (PI) et par le Parti authenticité et modernité (PAM).

Une performance électorale qui a permis au RNI de diriger le gouvernement avec une majorité confortable, composée avec le PI et le PAM. Après adoption d’une Charte de la majorité, les trois formations ont décidé de coordonner leur action à tous les niveaux et surtout au sein de tous les conseils élus (communes, provinces et régions).