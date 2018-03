Attaques dans le sud de la France: message de condoléances du roi à Emmanuel Macron

Le roi Mohammed VI a condamné avec la plus grande vigueur la prise d’otages qui a eu lieu, vendredi, dans un supermarché à Trèbes et les attaques qui l’ont précédée à Carcassonne, exprimant son soutien et sa solidarité au président français, Emmanuel Macron.

Dans un message adressé au président Macron, le souverain a affirmé avoir appris avec une "vive émotion la tragique prise d’otages" à Trèbes et les "les attaques odieuses" qui l’ont précédée à Carcassonne.

"Au nom du peuple marocain et en Mon nom personnel, Je condamne avec la plus grande vigueur cet acte terroriste abject, Vous assurant de notre ferme soutien et entière solidarité dans cette épreuve", a souligné le souverain.

En cette douloureuse circonstance, le roi a présente à Macron, et à travers lui, aux familles des victimes et à l’ensemble du peuple français, ses condoléances les plus sincères et l’expression de sa profonde compassion, souhaitant prompt rétablissement aux blessés.